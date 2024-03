Politano: "Dobbiamo dare il 110%, siamo carichi"

"L'obiettivo è passare il turno"

Poi ha proseguito in conferenza stampa. "Nelle ultime partite siamo tornati a fare ciò che è la nostra forza, cioè il palleggio e chiudere l'avversario nell'area avversaria. Se aspettiamo l'avversario la situazione si fa difficile perché sappiamo giocare in avanti, e domani dovremo metterlo in campo perché sappiamo che il Barça soffre dietro. L'abbiamo studiato per due giorni e domani va messo in pratica con concentrazione". "Partite del genere si preparano da sole - ha detto Politano - La voglia è tanta, l'obiettivo è passare il turno. È importante per noi, per i nostri tifosi e per la società. Non c'è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo dare il 110%. Il Napoli dovrà giocare da Napoli, non difendere basso ma in avanti, cercare di tenere il baricentro alto perché hanno attaccanti forti. Loro possono soffrire la nostra profondità di gioco con Osimhen, quindi avremo sicuramente delle occasioni che dovremo sfruttare".