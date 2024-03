Dove vedere Arsenal-Porto

La partita tra Arsenal e Porto, valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 12 marzo alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Nicola Roggero, a bordocampo Filippo Benincampi. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Arsenal e Porto

L'Arsenal ha vinto tutti e tre gli incontri casalinghi contro il Porto in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 11-0, l'ultima vittoria per 5-0 all'Emirates Stadium nel marzo 2010. Il Porto ha vinto solo una delle 23 trasferte contro squadre inglesi in tutte le competizioni europee (3 pari, 19 sconfitte). Tuttavia, l’unica vittoria è arrivata in Spagna contro il Chelsea nell’aprile 2021 (1-0), con la squadra portoghese senza vittorie in tutte le 22 trasferte in Inghilterra. L'Arsenal è stato eliminato in nove dei 10 precedenti confronti nella fase a eliminazione diretta della Champions League in cui ha perso l'andata. Tuttavia, l'unica eccezione è arrivata contro il Porto nel 2009/10 (1-2 in trasferta, 5-0 in casa), che è stata anche l'ultima volta in cui ha superato gli ottavi di finale della competizione. Il Porto si è qualificato in tre ed è stato eliminato in tre dei sei precedenti confronti della fase a eliminazione diretta di Champions League in cui ha vinto l'andata. Non ha mai vinto entrambe le gare a eliminazione diretta nella competizione prima d'ora. L'Arsenal punta a raggiungere i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2009/10. È stato eliminato agli ottavi più di ogni altra squadra (9 – FC Porto e Real Madrid a quota 8), comprese ciascuna delle ultime sette presenze nella competizione. L'Arsenal ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ognuna delle quali è arrivata agli ottavi. Aveva perso solo due delle precedenti 17 partite di questo tipo nella competizione (10 vittorie, 5 pareggi). Il Porto ha vinto solo due delle 22 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ed entrambe le vittorie sono arrivate in Spagna: contro il Deportivo de La Coruña nella semifinale 2003/04 e contro il Chelsea a Siviglia nei quarti di finale 2020/21. L'Arsenal ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di Champions League di questa stagione con un punteggio complessivo di 12-0. Non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive in casa senza subire gol nella competizione.