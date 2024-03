Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Torna la Champions League. Tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, prosegue la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con il ritorno degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21.00 due match, con il Napoli di Francesco Calzona che sarà ospite del Barcellona di Xavi, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e l’Arsenal, capolista in Premier League, che a Londra ospiterà il Porto di Sergio Conceição, partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Sarà possibile seguire entrambi gli incontri in contemporanea grazie a Diretta Gol, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.