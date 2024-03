Dove vedere Atletico Madrid-Inter

La partita tra l'Atletico Madrid e l'Inter valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 13 marzo, alle ore 21. Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Atletico Madrid e Inter

Questa sarà la prima volta che l'Atlético Madrid ospiterà l'Inter, in tutte le competizioni. I Colchoneros hanno vinto sette delle ultime nove partite casalinghe contro squadre italiane: fanno eccezione il pareggio (2-2) contro la Juventus, del settembre 2019, e la sconfitta (0-1) contro il Milan, del novembre 2021. L'Inter non vince da 10 trasferte (3 pareggi, 7 sconfitte) contro squadre spagnole in Champions League, ovvero dal successo contro il Valencia, per 5-1, dell'ottobre 2004. La sconfitta per 1-0 dell'Atlético Madrid nel match di andata ha rappresentato il sesto ko subito dagli spagnoli nella gara di esordio in una fase a eliminazione diretta della Champions League; i Colchoneros alla fine hanno superato il turno le prime due volte (contro il Bayer Leverkusen nel 2014-15 e il Barcellona nel 2015-16), mentre sono stati eliminati in ciascuna delle ultime tre (contro il Real Madrid nel 2016-17, il Chelsea nel 2020-21 e il Man City nel 2021-22). L'Inter ha superato sette degli otto turni precedenti della fase a eliminazione diretta di Champions League in cui ha vinto la gara di andata; fanno eccezione i quarti di finale del 2005/06 contro il Villarreal (2-1 in casa, 0-1 in trasferta, eliminata per la regola dei gol fuori casa). Dopo il successo contro il Liverpool per 3-2 del marzo 2020, l'Atlético Madrid ha segnato soltanto tre gol nelle otto partite della fase a eliminazione diretta di Champions League; gli spagnoli sono rimasti a secco di reti in cinque match nel parziale, compresi tutti gli ultimi tre (due volte contro il Manchester City l'anno scorso e nella sfida di andata contro l'Inter). L'Inter potrebbe qualificarsi ai quarti di finale di Champions League per due stagioni di fila per la terza volta nel torneo, dopo quelle del 2004-05/2005-06 e del 2009-10/2010-11. L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le sette partite (4 vittorie, 3 pareggi) di Champions League in questa stagione, dopo avere perso la finale della scorsa edizione contro il Manchester City; l'ultima volta in cui i nerazzurri hanno infilato una serie più lunga di gare senza sconfitte nella competizione risale al periodo tra dicembre 2003 e marzo 2005 (nove in quel caso).