Si riparte dall’1-0 firmato Arnautovic di San Siro. Un gol preziosissimo, in vista della gara di ritorno di oggi al Wanda Metropolitano, visto che mette i nerazzurri in una posizione di “vantaggio” iniziale contro l'Atletico Madrid (calcio d'inizio alle 21, visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime). In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, con la consapevolezza per l'Inter di avere due risultati su tre a disposizione. La squadra di Simeone è reduce da un solo successo nelle ultime 5 partite (ma proprio nell'unica gara di questo ciclo giocata in casa - il 2-1 al Betis in campionato).

