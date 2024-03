Per il ritorno degli ottavi Inzaghi si affida alla squadra titolare. Pavard, Dimarco e Lautaro tornano dal 1' dopo il turno di riposo contro il Bologna. Dubbio tra De Vrij e Acerbi, quest'ultimo è in vantaggio. Ballottaggio sulla destra, con Dumfries favorito su Darmian. Non ci sarà Arnautovic, autore del gol che ha deciso l'andata, a causa di un risentimento muscolare al bicipite femolare che lo terrà fuori un mese. Out anche Carlos Augusto per un'elongazione al soleo

