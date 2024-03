Fabio Capello commenta in studio a Sky l'eliminazione dell'Inter dalla Champions, avvenuta ai rigori contro l'Atletico Madrid: "Non ha giocato da Inter, non ha pressato, non è andata in avanti. Gli avversari hanno potuto giocare come hanno voluto. Certo, se Thuram avesse fatto quel gol...". Guarda il video

