Le parole dell'allenatore del Real Madrid alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il City di Guardiola: "Arriviamo bene a questa sfida, sono sicuro che faremo il massimo delle nostre possibilità - ha detto a Sky -. Io e Guardiola abbiamo esperienza, ma in campo ci saranno giocatori straordinari". Nel VIDEO sopra l'intervista completa. Real Madrid-Manchester CIty è in programma martedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

