Arteta rilancia Martinelli (e non Gabriel Jesus) nel tridente con Havertz e Saka. In regia c'è Jorginho, Kiwior è preferito a Zinchenko sulla sinistra. Tuchel ritrova Neuer tra i pali, gioca Laimer in mezzo. Davanti ecco Kane rifornito da Sané, Musiala e Gnabry. Diretta alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD. CLICCA QUI PER IL LIVE