Dove vedere Real Madrid-Manchester City

Andata dei Quarti di Finale per la Champions League. Real Madrid-Manchester City è la partita da seguire stasera in diretta alle 21 su Sky , canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La partita tra Real Madrid e Man City, valida per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 9 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi; a bordocampo Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Real Madrid e Manchester City

Real Madrid e Manchester City si affronteranno nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la terza stagione consecutiva, dopo essersi incontrate in semifinale nel 2021/22 e 2022/23. Nei quattro incontri precedenti sono stati segnati 17 gol, con una media di 4.3 reti a partita (sette per il Real Madrid, 10 per il Manchester City). Il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime sei partite di Champions League contro il Manchester City (un pareggio, 4 sconfitte), mentre ha subito 1.7 gol di media a partita nella competizione contro i Citizens (17 reti subite in 10 partite), più che contro qualsiasi altra squadra affrontata almeno 5 volte nel torneo. Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 12 partite contro club spagnoli tra tutte le competizioni europee (8 vittorie, 3 pari): sconfitta per 3-1 arrivata proprio in casa del Real Madrid nella semifinale della Champions League 2021/22. Sfida tra i due allenatori con il maggior numero di vittorie nella storia della Champions League: Carlo Ancelotti (114) e Pep Guardiola (109). Nelle tre stagioni in cui i due tecnici si sono affrontati nella fase a eliminazione diretta nel torneo, le squadre di Ancelotti hanno superato il turno due volte (2013/14 e 2021/22) ma sono state eliminate in semifinale nella scorsa edizione. Dopo aver perso i primi due match da allenatore contro Carlo Ancelotti (nelle semifinali 2013/14 di Champions League, quando allenava il Bayern Monaco), Pep Guardiola ha registrato una sola sconfitta nelle ultime otto partite (sempre alla guida del Manchester City) contro Ancelotti tra tutte le competizioni (6 vittorie, 1 pari). Da una parte il Real Madrid è la squadra che è stata in svantaggio per meno minuti (26) in questa stagione di Champions League, dall’altra il Manchester City è la formazione che ha trascorso più minuti (428) avanti nel punteggio in questa edizione del torneo.