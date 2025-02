Dove vedere Bruges-Atalanta

Oggi alle ore 18.45 l'Atalanta affronta in trasferta il Bruges partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giuseppe Bergomi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 e dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri di Bruges e Atalanta

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra il Club Brugge e l'Atalanta. Dal successo per 1-0 contro il Milan nell'ottobre 2003 in Champions League, la squadra belga non ha vinto nessuna delle successive 15 gare contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (6N, 9P). L'ultima vittoria casalinga del Club Brugge contro una squadra italiana risale all’aprile 1978, quando si impose per 2-0 sulla Juventus in Coppa UEFA. Da allora, la squadra belga non ha vinto nessuna delle successive nove gare casalinghe contro squadre italiane in Europa (4N, 5P), anche se ha evitato la sconfitta nelle ultime tre (3N), inclusa quella più recente (0-0 contro la Juventus nel settimo turno). Gli unici precedenti dell'Atalanta contro una squadra belga in competizioni europee risalgono alla semifinale della Coppa delle Coppe 1987/88, quando venne sconfitta sia in casa che in trasferta contro il KV Mechelen (entrambe con il risultato di 2-1 e con un punteggio complessivo di 4-2). Questo sarà solo il terzo incontro giocato dal Club Brugge nella fase a eliminazione diretta della Champions League, con le due precedenti disputate negli ottavi di finale della stagione 2022/23. La squadra belga fu eliminata dal Benfica, perdendo 2-0 in casa e 5-1 in trasferta (con un punteggio complessivo di 7-1). L'Atalanta tenterà di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League per la terza volta su quattro partecipazioni alla competizione (ci è già riuscita sia nel 2019/20 che nel 2020/21). La Dea è la squadra che si è posizionata meglio in classifica nella fase a gironi (nono posto) tra quelle coinvolte nei playoff e ha perso solo una delle otto gare giocate in questa stagione nel torneo (4V, 3N). L'Atalanta ha subito solo sei gol in otto incontri in questa Champions League e solo l'Inter (uno), l'Arsenal (tre) e il Liverpool (cinque) ne hanno incassate di meno. Infatti, solo l'Arsenal (19) ha concesso meno tiri in porta rispetto all'Atalanta (20) durante la fase a gironi di questa edizione.