Gasperini è un fiume in piena dopo la sconfitta arrivata nel recupero contro il Bruges a causa di un rigore più che sospetto: "Si sta contagiando tutto il calcio, sta andando in una direzione opposta rispetto al suo spirito. Ormai non conosco più le regole, so solo che non mi piace. Evidentemente vogliamo che i giocatori saltino e corrino come pinguini". Sul ritorno: "Servirà un'impresa, ma sono partite che si preparano da sole"

"L'arbitro ci ha spiegato la decisione? La deve spiegare a tutto il calcio, mica a noi". Gasperini non si sofferma tanto sul clamoroso episodio che ha condannato la sua squadra alla sconfitta, ma commenta l'attuale deriva arbitrale del mondo del calcio. "Prima in Europa non si fischiavano questi contatti? Dall'Italia stiamo contagiando tutto il calcio, che va in una direzione diversa da quello che è. Tutti i protagonisti hanno un’idea completamente diversa sui falli di mano, ma soprattutto sui contatti, che sono diventati il vero dramma. Ormai i calciatori simulano di continuo, si buttano, urlano subito, amplificano con la speranza di rubacchiare un giallo o un rigore. Siamo lontani dallo spirito dal calcio, che va in una direzione guidata da pochi, ma non so da chi. Di sicuro non mi piace quello che sta diventando, non le conosco più le regole di questo sport". I calciatori stessi sono in difficoltà con i nuovi metri di giudizio: "Si sta eliminando il contatto o non lo si distingue, ora toccherà correre e saltare come i pinguini. Regolamento e arbitraggi sono oggi distanti da quello che sostengono i calciatori, ormai è uno sport diverso da quello che è stato per secoli".