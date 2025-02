Dove vedere Feyenoord-Milan

Il Milan sarà impegnato oggi, mercoledì 12 febbraio alle 21 , in trasferta contro il Feyenoord: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Appuntamento con il pre e post partita - dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte - con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri di Feyenoord e Milan

Questo sarà solo il terzo incontro tra Feyenoord e Milan in competizioni europee, con le due squadre che hanno vinto una partita a testa nel doppio scontro degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni durante la stagione 1969/70: la squadra olandese è passata al turno successivo (sconfitta per 0-1 in trasferta all'andata e vittoria per 2-0 in casa al ritorno). Il Milan non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee contro squadre olandesi (3N, 1P), dopo la vittoria per 3-1 contro l'SC Heerenveen in Coppa UEFA nell'ottobre 2008. Il Feyenoord ha perso solo una delle 11 partite casalinghe nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (6V, 4N), una sconfitta per 1-2 contro la Roma nel febbraio 2015 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League.

Il Milan non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 11 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4N, 7P), segnando solo tre gol in totale nelle ultime 10 partite di questa serie. Il Feyenoord partecipa alla fase a eliminazione diretta della Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta dalla stagione 1984/85, quando perse complessivamente 1-2 contro il Panathinaikos nel primo turno (0-0 in casa, 1-2 in trasferta). Durante la fase di campionato di questa Champions League, solo le partite con il Barcellona (41) hanno visto più gol in totale rispetto a quelle con il Feyenoord (39). Delle 24 squadre che sono passate da quella fase della competizione, la squadra olandese è quella che ha subito più gol (21).