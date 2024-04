Rabbia dei bavaresi per un rigore non concesso dal direttore di gara sul punteggio di 1-2, quando Gabriel ferma il pallone con le mani dopo che Raya glielo aveva passato dal rinvio di fondo, rimettendolo in gioco. "La spiegazione dell'arbitro è stata peggio dell'errore", ha dichiarato Tuchel dopo la partita GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SKY

Non si placano le polemiche dopo l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco, finita con il punteggio di 2-2. Al 67', l'arbitro svedese Nyberg non ha concesso un calcio di rigore ai tedeschi per un fallo di mano di Gabriel: il difensore ha fermato il pallone, dopo che Raya aveva già battuto la rimessa dal fondo. L'episodio non è stato punito, scatenando l'ira dei bavaresi. vedi anche Arsenal-Bayern Monaco 2-2: gol e highlights

Le dichiarazioni di Tuchel "Penso che l'arbitro non ha avuto il coraggio di dare un rigore in una circostanza un po' folle e imbarazzante", ha dichiarato in conferenza stampa Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, "in campo ha ammesso di aver visto la situazione, ma ha detto che essendo i quarti non avrebbe concesso un rigore per un errore da ragazzini. È molto frustrante, per me la spiegazione è stata peggio dell'errore. Non importa se sia stato da adulti o meno, l'arbitro ha preso una decisione che ci ha penalizzati.

Il precedente in Italia Un episodio simile si è verificato anche in Serie A, nella partita tra Bologna e Torino del 6 marzo 2022, terminata 0-0. A metà primo tempo, Skorupski ha battuto la rimessa dal fondo e Medel ha preso il pallone con le mani per far riprendere lui il gioco. I giocatori del Torino si sono avvicinati all'arbitro per chiedere il rigore, ma anche in quell'occasione non è stato concesso.