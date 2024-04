Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Continua la fase a eliminazione diretta con l’andata dei Quarti di Finale da seguire su Sky e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti tra cui oggi, mercoledì 10 aprile, Esteban Cambiasso

Questa sera, alle 21.00, l’Atletico Madrid ospiterà al Wanda Metropolitano i tedeschi del Borussia Dortmund, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Nicola Roggero. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio. Sermpe alle 21.00, in campo anche PSG-Barcellona: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.