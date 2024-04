"L'Atletico Madrid ci ha costretti a commettere qualche errore nella gara d'andata, ma abbiamo tutto nelle nostre mani per poter accedere al prossimo turno ". Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al Civitas Metropolitano, i colchoneros si sono imposti 2-1, ma l'allenatore del Borussia Dortmund è fiducioso di poter ribaltare il risultato in Germania : "Siamo sicuri che i nostri tifosi creeranno una grande atmosfera e noi vogliamo ripagarli con una buona prestazione. Sappiamo che affronteremo un avversario molto esperto, ma vogliamo fare bene fin da subito. Quando giochi contro squadre come l'Atletico paghi immediatamente ogni errore individuale ".

"Haller di nuovo infortunato"

All'andata, la rete di Haller ha permesso al Borussia Dortmund di accorciare le distanze e restare in piena lotta per la qualificazione. L'attaccante però non sarà disponibile per il ritorno, lasciando i gialloneri senza una delle loro armi migliori: "Haller si è infortunato di nuovo alla caviglia", ha spiegato Terzic, "Bynoe-Gittens invece sta meglio e speriamo possa tornare ad allenarsi in gruppo. Anche Sancho sta bene e tornerà in squadra".