Dove vedere Barcellona-PSG

Ritorno dei Quarti di Finale per la Champions League. Barcellona-Paris è la partita da seguire stasera in diretta alle 21 su Sky , canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Barcellona e Paris, valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 16 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Barcellona e Paris

Il Barcellona ha perso solo due delle ultime nove partite disputate contro il Paris Saint-Germain nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4 vittorie, 3 pareggi) e potrebbe trovare il successo sia all’andata che al ritorno contro i parigini nello stesso turno di una singola edizione del torneo per la seconda volta, dopo esserci riuscito nei quarti di finale del 2014/15. Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite casalinghe contro il Paris Saint-Germain in Champions League (3 vittorie, 2 pari), il Barcellona ha perso 4-1 la più recente nel febbraio 2021 (andata degli ottavi di finale). Solo una squadra ha vinto con più gol di scarto in casa dei blaugrana in questa competizione: la Dinamo Kiev in una gara della fase a gironi nel novembre 1997 (4-0). Il gol di Andreas Christensen all'andata è stato il 50° segnato nelle partite tra Barcellona e Paris Saint-Germain, in quello che è stato solo il 14° incontro tra le due formazioni. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte dai blaugrana nelle principali competizioni europee, i parigini sono quella contro cui i catalani hanno registrato la media più alta di reti complessive per singolo match (3,6 tra gol fatti e subiti). Il Barcellona potrebbe qualificarsi alle semifinali di Champions League per la 13^ volta nella sua storia, nonché la prima dall’edizione 2018/19 sotto la guida di Ernesto Valverde – Solo il Real Madrid (16) conta più partecipazioni a questa fase del torneo rispetto ai blaugrana (il Bayern Monaco è attualmente a pari merito con il Barcellona a quota 12, prima dei quarti di finale di ritorno). Se il Paris Saint-Germain dovesse passare il turno, Luis Enrique diventerebbe il primo ex allenatore del Barcellona a eliminare i blaugrana in un confronto nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Più in generale, solo altri due manager spagnoli hanno eliminato i catalani nelle fasi a eliminazione diretta della competizione: Rafael Benítez con il Liverpool nel 2006-07 (ottavi di finale) e Vicente del Bosque con il Real Madrid nel 2001/02 (semifinali).