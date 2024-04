L'allenatore bavarese ha parlato a Sky dell'infortunio che ha subito durante il discorso motivazionale alla squadra, prima della partita contro la Lazio. Sulla sfida con l'Arsenal, Kane in conferenza stampa ha aggiunto: "Sappiamo che finora non è stata una grande stagione, ma abbiamo un'ottima opportunità" LA NUOVA CHAMPIONS SPIEGATA DA FEDERICA MASOLIN

Un dito del piede rotto ha portato fortuna a Thomas Tuchel contro la Lazio. L'allenatore del Bayern Monaco si era infortunato durante il discorso motivazionale alla squadra, prima del match di ritorno vinto 3-0 dai bavaresi. A Sky però Tuchel ha spiegato di voler evitare stavolta incidenti del genere con l'Arsenal nei quarti di finale di Champions League: "Avremo bisogno di caricarci, a Londra ho fatto un discorso emozionale nello spogliatoio, ma non ho esagerato. Il piede è guarito, ma fa ancora un po' male, quindi starò attento". Dopo il 2-2 dell'andata, il Bayern Monaco dovrà battere l'Arsenal all'Allianz Arena per superare il turno: "Abbiamo pareggiato, i gol in trasferta non sono più un vantaggio, quindi passerà chi vince. Sarebbe importante difendere meglio, ma in generale siamo contenti della nostra prestazione a Londra. Dovremo ripeterci e forse servirà anche un 5% in più per raggiungere la semifinale". leggi anche Coman si ferma a 12: colpa della maledizione Kane?

"Difficile da accettare il rigore non dato all'andata" All'andata, l'arbitro non ha concesso un calcio di rigore al Bayern Monaco per un fallo di mano di Gabriel, che ha fermato il pallone dopo che Raya aveva già battuto la rimessa dal fondo. "Ѐ stato difficile da accettare, soprattutto il giorno della gara, ma è andata così, non potevamo chiedere un challenge o chiamare noi in causa il Var", ha affermato Tuchel, "posso capire l'opinione dell'arbitro, sarebbe stato un peccato fischiare un rigore così, ma lui è lì per far rispettare le regole e quello era un chiaro fallo. Sarebbe stato molto importante perché saremmo andati in vantaggio 3-1 con una grande possibilità di vincere la partita, invece abbiamo pareggiato e ora pensiamo solo al ritorno".

Kane: "Finora non è stata una grande stagione" Harry Kane ha cercato di scuotere la squadra in conferenza stampa, parlando delle difficoltà incontrate in Bundesliga. Il Bayern Monaco non è riuscito ad allungare la striscia di undici campionati vinti consecutivamente ed è costretto a disputare una grande Champions League: "Penso che la nostra sia stata una stagione deludente, ma faccio i complimenti al Bayer Leverkusen", ha dichiarato Kane, "siamo un gruppo onesto e siamo consapevoli che non abbiamo raggiunto i nostri standard. Ma sappiamo anche che in Champions League abbiamo fatto prestazioni migliori. Con l'Arsenal abbiamo una grandissima opportunità per tenere viva la stagione e la speranza dei tifosi".