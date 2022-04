Con l'ultima Bundesliga, l'esterno del Bayern ad appena 25 anni ha vinto il suo decimo campionato di fila con tre maglie diverse. Ma chi sono i calciatori con più titoli nazionali tra i primi cinque campionati europei? Il francese tra i suoi compagni di squadra ne ha davanti soltanto uno e non è così distante dal primo in classifica. In tanti però possono aumentare il bottino nelle prossime settimane. La "BBC" juventina ne ha 9, ma solo uno li ha vinti tutti con i bianconeri