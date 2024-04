L'allenatore del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti contro il City: "Credo che sarà un'altra partita spettacolare e aperta come all'andata - ha spiegato -. Non c'è solo Bellingham che può fare la differenza, dobbiamo essere pronti a tutto. Lo stadio un fattore? Dipenderà da noi..."

Lei si emoziona ancora dopo queste 200 panchine? Come la viveva da giocatore una vigilia così e come la viva adesso? "Da giocatori hai meno responsabilità perché è individuale, da allenatore è un po' più grande. Però l'emozione è la stessa e sempre così sarà, anche quando vedrò un Manchester City-Real Madrid da spettatore. Prima o poi succederà...".

Cosa gli è piaciuto più dell'andata che magari vuole portare in questa gara di ritorno? Anche pensando a tutta la qualità che abbiamo visto... "Sì, è stata una partita aperta e dobbiamo riuscire a tenerla aperta il più possibile come fatto all'andata. Ci sono poi tanti aspetti che devono essere considerati, ma dobbiamo essere pronti a tutto"

All'andata è stata un super spettacolo. Al ritorno promette uguale? "Credo di sì. Non dico nei piccoli dettagli ma comunque una partita aperta, giocata da tutte e due le squadre. Per quello che ci riguarda siamo consci delle difficoltà, ma anche convinti che abbiamo le possibilità per fare del nostro meglio"

Ancelotti in conferenza stampa: "Pep tranquillo, non farò magie"

L'allenatore dei Blancos ha parlato anche in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, quelle del passato contano poco - ha spiegato -. Ci sono ancora 90 minuti, siamo fiduciosi e tutto può succedere. Se il 4-0 dell’anno scorso mi tiene sveglio la notte? Niente mi tiene sveglio la notte, se mangio troppo stasera potrei non dormire bene. Haaland resta uno dei più pericolosi, nel primo tempo all’andata non si è fatto vedere grazie al lavoro dei nostri difensori. Molte squadre in Europa sono forti e possono vincere la competizione. Negli ultimi anni ne abbiamo affrontate tante e sono uscite sempre partite spettacolari, lo stesso mi aspetto domani. Sorprese nella formazione? Pep può star tranquillo, non farò alcuna magia".