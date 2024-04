"Siamo pronti e vogliamo arrivare in semifinale per il quarto anno consecutivo". Pep Guardiola suona la carica ai suoi in vista del ritorno di Champions tra Manchester City e Real Madrid (3-3 all'andata). Un avversario mai banale per un ex blaugrana come lui: "È una partita speciale ovviamente - ha detto in conferenza stampa -, ho giocato tante volte contro il Real da giocatore e allenatore ma questo non importa, non ci darà qualcosa per vincere domani. Dobbiamo cambiare alcune cose che non sono andate benissimo al Bernabeu, giocando bene in alcuni tratti e meno bene in altri. Dobbiamo giocare meglio, oggi abbiamo l'allenamento e parleremo di tutte queste cose. Meno pressione? Spero di no, c'è bisogno di avere questa pressione di non voler perdere una partita. Se pensi di essere pronto c'è qualcosa che non va, abbiamo bisogno di questo qualcosa in più, questa fame per giocare contro grandissime squadre. È vero che abbiamo vinto la Champions l'anno scorso e questo ci fa stare tranquilli, però dobbiamo comunque avere l'energia alta. La nostra gente ci aiuterà, servirà molto rumore, molta presenza dei nostri tifosi che magari non sono venuti a Madrid. E in 90 minuti dovremo essere migliori di loro: ci saranno momenti in cui dovremo soffrire e lì avremo bisogno della nostra gente, dovremo essere noi stessi e pronti a rendere al meglio delle nostre possibilità, se no non si può arrivare a giocare una semifinale di Champions".