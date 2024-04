Dopo la gara d'andata era stato il più criticato dai media francesi, ma Gigio Donnarumma ha fatto scudo come sempre e oggi festeggia la prima semifinale in Champions: "Siamo passati con merito, anche dopo la partita di Parigi ci abbiamo sempre creduto. Critiche? Non è facile, ma dobbiamo fare i professionisti. Serve mantenere l'equilibrio e restare sereni e tranquilli. Dortmund? Saranno due grandi match, daremo tutto per andare in finale". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

