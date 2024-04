Dove vedere Manchester City-Real Madrid

La partita tra Man City e Real Madrid valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 17 aprile alle ore 21. Sarà possibile vederla attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Man City e Real Madrid

Il Manchester City potrebbe diventare la seconda squadra a eliminare il Real Madrid dalle fasi a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League in due stagioni consecutive, dopo il Milan nel 1988/89 (semifinali) e nel 1989/90 (ottavi di finale). Il Manchester City ha vinto ognuna delle ultime tre partite casalinghe contro il Real Madrid, tutte in Champions League sotto la guida di Pep Guardiola (2-1 nel 2020, 4-3 nel 2022 e 4-0 nel 2023). Lo spagnolo potrebbe diventare il secondo tecnico a vincere quattro sfide consecutive in casa contro i Blancos nella competizione dopo Ottmar Hitzfeld, che ci è riuscito alla guida del Bayern Monaco tra il 2000 e il 2002. Negli ultimi cinque incontri tra Manchester City e Real Madrid Champions League sono stati realizzati in totale 23 gol, per una media di 4,6 a partita. In due di queste cinque partite, il primo gol dell’incontro è stato segnato nei primi due minuti di gioco (al minuto 1:34 da Kevin De Bruyne nell'aprile del 2022 e al minuto 1:49 da Bernardo Silva nell'andata di questa stagione). Questa sarà l'ottava volta che Pep Guardiola e Carlo Ancelotti si affrontano in Champions League, la sesta quando sono alla guida dei loro attuali club Manchester City e Real Madrid. Le uniche altre coppie di allenatori che si sono affrontate in almeno otto occasioni nella competizione sono Alex Ferguson con Ottmar Hitzfeld e lo stesso Carlo Ancelotti con Jürgen Klopp (nove precedenti ciascuno). Il Real Madrid ha superato solo due dei 10 precedenti incontri della fase a eliminazione diretta della Champions League in cui non ha vinto il match di andata in casa. Entrambi i precedenti in cui i Blancos sono riusciti ad avanzare in questo scenario al turno successivo sono stati contro il Manchester United (quarti di finale del 1999-2000 e ottavi di finale del 2012-13). Questa sarà la 200^ partita del Manchester City in una competizione europea. Le 113 vittorie ottenute finora dai Citizens sono esattamente lo stesso numero di successi raccolto dal Real Madrid nelle sue prime 200 partite europee: se i Citizens dovessero trovare il successo diventerebbero la quarta formazione per maggior numero di vittorie nelle prime 200 partite europee disputate, dopo Ajax (118), Juventus (115) e Liverpool (114).