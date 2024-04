Ancelotti: "Serviva un'impresa, l'abbiamo fatta"

E' soddisfatto e molto lucido nell'analisi della partita, Carlo Ancelotti che conquista la semifinale di Champions dopo aver battuto il Manchester City ai calci di rigori al termine dell'1-1 dopo 120' di gioco: " Questo è un grande risultato ottenuto con grande sacrificio , vincere qua si poteva fare solo in questo modo ". I gol segnato così presto dal Real può avere anche condizionato l'atteggiamento della squadra: "E' stata una combinazione molto bella e ovviamente dopo il gol non dovevamo più giocare così aggressivi ma certamente potevamo sfruttare meglio delle ripartenze". L'allenatore del Real si è praticamente isolato durante l'esecuzione dei calcio di rigore: "I rigori? Non mi ricordo a cosa stavo pensando, speravo che i miei facessero gol e loro no".

"Serviva un'impresa per vincere qui e l'abbiamo fatta"

Al termine della gara un affettuoso colloquio con Guardiola: "Ho fatto i complimenti a Pep, lo scorso anno è toccato a loro ora a noi, il City è una grande squadra, vincere qua è un'impresa e ci siamo riusciti". Nello specifico di una gara tutto sommato difensiva: "Abbiamo cercato di chiudere gli spazi dentro per mandarli fuori, difendere contro di loro non è facile, perché creano costantemente pericoli, ma lo abbiamo fatto bene per 120'. Sono orgoglioso per questo risultato perché non siamo abituati a fare così tanta fase difensiva, così compatti. Non è facile avere più controllo della partita contro il City". Adesso la semifinale contro l'ex squadra di Ancelotti, il Bayern Monaco: "Interessante perché è una semifinale. Battere il City ci apre l'opportunità di vincere un'altra Champions ma prima c'è un'altra partita".