1/10

In occasione della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, il Comitato Esecutivo della Uefa si è riunito a Dublino per prendere alcune importanti decisioni, tra le quali definire e ufficializzare le sedi delle tre finali delle coppe europee maschili, Champions, Europa e Conference League, e della finale di Champions League femminile per le stagioni 2026 e 2027. Vediamole nel dettaglio