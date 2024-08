Champions, sorteggio in LIVE STREAMING

Sul palco di Montecarlo c'è ora Gianluigi Buffon, premiato con il President's Awards UEFA. Ceferin: "E' il portiere con più partite in Champions, ma soprattutto una grande persona, un secondo padre, un maestro, non solo un compagno di squadra. Per me è il portiere migliore della storia del calcio". Buffon: "La Champions? Il motivo principale per il quale ho giocato così a lungo, mi divertivo a giocarla"