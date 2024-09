Tra una settimana scatterà la nuova edizione della Champions League con il suo nuovo format: più partite, più big match, più squadre italiane in campo e più spettacolo, tutto da vivere su Sky Sport. Per affrontare una competizione così impegnativa è necessaria una squadra di talent ricca e di qualità, guidata da un allenatore di grande esperienza come Fabio Capello. Ed è stato proprio lui a diramare le "convocazioni" per questa stagione così speciale

LE NUOVE COPPE EUROPEE SU SKY: 527 PARTITE LIVE