L'Atalanta si affida al cannoniere Lookman per il ritorno in Champions

Lookman, rientro da migliore in campo con gol e assist per inaugurare il nuovo stadio. Dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina, testa all'esordio stagionale in Champions contro l'Arsenal: Gasperini difficilmente rinuncerà al suo cannoniere, che con la candidatura al Pallone d'Oro è entrato nella storia della Dea, essendo il primo nerazzurro a raggiungere l'impresa

Il Diavolo veste Lookman. E l’Atalanta se lo gode e ringrazia sia rimasto. La stagione di Ademola in nerazzurro è ripartita un po' come si era chiusa quella scorsa: da migliore in campo. Smaltito il mal di pancia di fine agosto per i noti capricci di mercato, alla prima da titolare in campionato Lookman, tra un dribbling e l’altro, ha imposto subito la sua legge: assist e gol vittoria per celebrare al meglio il battesimo del nuovo stadio. Bergamo esulta e ringrazia. Con il successo sulla Fiorentina l’Atalanta si è scrollata di dosso la scoppola di Milano e si presenta con le pile cariche al ritorno in Champions League 1015 giorni dopo l’ultima apparizione sempre a Bergamo contro il Villareal.