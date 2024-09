L'Arsenal di Arteta è una squadra ben collaudata, esattamente come lo è l'Atalanta del Gasp: tre vittorie e un pari nelle prime quattro di Premier, compreso l'ultimo successo nel complesso derby del nord di Londra contro il Tottenham (1-0 firmato Gabriel). Complesso per via dei tanti infortuni: Saka si è fatto male proprio in quella partita ed è da valutare, ma dall'Inghilterra sono fiduciosi che si sia trattato soltanto di crampi. Calafiori si è invece infortunato in nazionale, così come Odegaard - autentico faro del centrocampo - con la Norvegia (Arteta ha detto che è da valutare giorno per giorno). Sono ko anche Zinchenko e il nuovo acquisto Merino (che non ha ancora esordito), ai box da luglio ci sono pure Tierney e Tomiyasu. Attenzione anche al calendario: subito dopo l'Atalanta c'è lo scontro diretto in Premier col City.

Arsenal-Wolverhampton 2-0

Aston Villa-Arsenal 0-2

Arsenal-Brighton 1-1

Tottenham-Arsenal 0-1