Il portiere del Liverpool pronto per la sfida di San Siro contro il Milan: "Squadra molto forte con grandissimi calciatori e un grande potenziale offensivo". I reds potranno contare anche su Chiesa: "E' arrivato col desiderio di fare molte cose per la squadra e la gratitudine di giocare con noi". La partita live martedì 17 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW LE PROBABILI FORMAZIONI

Il portiere del Livepool Alisson alla vigilia dell'esordio contro il Milan in Champions League dedica un pensiero al suo passato: "Tornare in Italia è sempre un piacere, il vostro paese mi piace tantissimo". Sulla nuova Champions: "L'impressione è che sarà un bello spettacolo per le persone, per i tifosi, ma anche per noi: ci piace giocare partite di questo livello contro grandi squadre. Siamo molto contenti di essere tornati in Champions, esserne stati lontani un anno è stato brutto. Comunque credo si debba pensare prima di tutto alla salute dei calciatori". milan Fonseca: "Morata sta bene, sarà titolare"

"Liverpool opportunità per Chiesa" Un pensiero sul nuovo arrivo Federico Chiesa: "Ha subito dimostrato la sua qualità, ma quello che mi ha colpito è il sorriso sulla faccia, è arrivato col desiderio di fare molte cose per la squadra e la gratitudine di giocare con il Liverpool; è come se la vita gli avesse regalato un'altra opportunità, un'opportunità magnifica di fare quello che ama in un club come questo". liverpool Slot: "Chiesa giocherà qualche minuto col Milan"

"Milan forte, Leao non è in un buon momento ma..." E su Leao: "Lo abbiamo studiato come facciamo sempre, con molta professionalità. Il Milan ha una squadra molto forte con grandissimi calciatori e un grande potenziale offensivo. Dobbiamo essere pronti a difendere al massimo delle nostre possibilità. Leao non è magari in un bel momento ma sappiamo che le cose cambiano in una partita. Io e i difensori dobbiamo essere pronti a una bella prestazione, perché la situazione non cambi proprio contro di noi...". E sull'inizio di stagione: "Abbiamo molte aspettative, abbiamo fatto un grandissimo lavoro nel primo mese iniziando bene. Poi al ritorno dalle nazionali non abbiamo fatto bene con il Nottingham. Ma domani avremo l'occasione di cambiare le cose".