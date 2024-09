La nuova Champions League si apre con una sfida che è la storia di questa competizione: il Milan ospiterà a San Siro il Liverpool, dopo il Real Madrid le due squadre che l'hanno vinta pià volte, rispettivamente 7 e 6 volte, incontrandosi nelle indimenticabili finali di Istanbul 2005 e Atene 2007. Vigilia non semplice per la squadra inglese, che in Premier ha perso contro il Nottingham Forest, ma non è preoccupato Slot, che a Sky Sport afferma: "Ogni partita è diversa dalla precedente. Abbiamo giocato solo due giorni fa, dobbiamo capire rispetto a sabato cos'è cambiato. Sono due competizioni diverse e ci sono tante cose da tenere in considerazione per fare la formazione. Vedremo domani chi partirà titolare". È un ritorno in patria per il nuovo acquisto degli inglesi, Federico Chiesa, che avrà la possibilità di giocare qualche minuto al Meazza: "Non è abbastanza pronto per partire dall'inizio, però se è con noi vuol dire che può giocare alcuni minuti. Partirà dalla panchina", anticipa Slot, "Dobbiamo prepararlo ancora perché dopo l'Europeo è tornato alla Juve e si è allenato da solo. Questo non aiuta un giocatore a prepararsi. La cosa bella è che ha lavorato tanto duramente, anche in autonomia e con noi sta lavorando bene. Questo è importante. Abbiamo bisogno anche di lui, sicuramente potrebbe giocare qualche minuto". Infine, qualche parola anche per il Milan: "Rijkaard, Gullit e Van Basten erano leggende già prima e anche dopo in Olanda. Non c'era molto calcio in tv, ma molti di noi olandesi guardavano il Milan per questo motivo. È speciale".

