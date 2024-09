Come si sta integrando Fofana?

Fonseca: "Non abbiamo ancora avuto tantissimo tempo con lui, sta anche facendo un ruolo diverso rispetto a quello nel Monaco. Sta imparando molto ed è in crescita. Credo molto in lui, ma serve un po' di tempo". Morata: "Ho avuto tanti compagni che non hanno mai imparato la lingua in tanti anni, lui si sta allenando sull'italiano ma anche con lo spagnolo o il portoghese. È un bel segnale".