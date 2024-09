Le probabili formazioni di Bologna-Shakhtar

Il Bologna torna in Champions League e affronterà lo Shakhtar Donetsk mercoledì 18 settembre alle 18.45. Italiano punta su Castro, a segno contro il Como, con Orsolini e Ndoye sulle fasce. Il tridente ucraino invece dovrebbe essere composto da Pedrinho, Sikan e Kevin. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

