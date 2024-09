"L' Inter può vincere la Champions League". Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa prima del debutto del Manchester City in Europa contro i nerazzurri. L'unica sfida precedente tra le due squadre è stata la finale del 2023, vinta dagli inglesi 1-0 con gol di Rodri : "Ieri ho rivisto quella partita per la prima volta e già allora erano una bella squadra. Hanno Inzaghi che è un ottimo allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti del campionato. Prima della finale non pensavo che noi fossimo migliori di loro, in Italia siete maestri a dire queste cose. Io ho grande rispetto anche ora per l'Inter. Sarà una gara diversa, vedremo se saremo abili a imporre il nostro gioco e a fare una buona partita. Lautaro pallone d'oro? Forse sì, come no. Mi auguro lo vinca uno della nostra squadra, ma lui è speciale. Sa segnare, sa fare tante cose".

"Haaland fantastico, migliorerà sempre di più"

In questa stagione debutterà un nuovo format della Champions League, che prevede un girone unico con 36 squadre. "Vogliamo vincere la prima partita, poi la seconda. La classifica la vedremo strada facendo". Guardiola si è concentrato anche su Haaland, autore di 9 reti in 4 partite in Premier League: "È un giocatore fantastico, penso che sarebbe bellissimo per lui battere nuovi record, ma credo anche che migliorerà sempre di più con l'aumentare del numero di partite giocate. Lo farà in maniera naturale, crescerà in questo modo. Io ho giocato tanti anni come calciatore e ho segnato 11 gol. Lui ne ha fatti 9 in 4 partite, immaginate voi quanto mi abbia sorpreso (ride, ndr). Non mi aspetto che segni 2-3 reti ogni partita anche se ora lo sta facendo. Ma penso che in questo momento la differenza stia nel fatto di come si sente fisicamente". Su De Bruyne: "La stagione inizia adesso, ma le prime gare sono state molto positive. Avremo tanta concorrenza nelle prossime gare, sono contento di lui: è un giocatore fortissimo e il suo morale è ottimo".