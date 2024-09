Lo svedese, tornato con la squadra dopo un'assenza di 17 giorni, ha parlato nel pre partita di Milan-Liverpool, facendo chiarezza sul suo ruolo: "Io sono il boss e comando io: tutti gli altri lavorano per me". Sul mercato: "E' andato esattamente come volevamo, tutto quello che abbiamo cercato e mancava l’abbiamo preso. Se abbiamo fatto un tentativo in extremis per Osimhen? Su questo sto in silenzio"

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Ed è sempre Ibra. Dopo aver seguito il Milan nella vigilia del match di Champions contro il Liverpool, lo svedese ha animato anche il pre partita a San Siro. Parlando a Sky Sport delle tante reazioni che hanno alimentato i 17 giorni di assenza lontano dalla squadra: “Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono”: così Zlatan ha liquidato le polemiche sulle sue assenze, chiarendo poi, a una domanda specifica di Fabio Capello dallo studio Sky, che “i gattini non sono in squadra, sono quelli fuori dalla squadra”. Quindi, a proposito del suo ruolo nel club, non così chiaro per tanti quanto a competenze e responsabilità: “Il ruolo è semplice, perché tanti parlano: comando io, sono io il boss e tutti gli altri lavorano per me. Pure Boban (anche lui nello studio Sky, ndr) non ha capito il mio ruolo… Mi sto concentrando sul lavoro. Sono stato via per motivi personali ma sono sempre presente, dal primo giorno, da quando sono entrato sono presente”.