Dove vedere Bologna-Shakhtar Donetsk

I numeri di Bologna e Shakhtar

Questo sarà il primo incontro in assoluto del Bologna contro un'avversaria ucraina in una competizione europea. Più in generale, tra Coppa dei Campioni e moderna Champions League, lo Shakhtar sarà solo la seconda avversaria che affronterà, dopo i tre precedenti disputati tutti contro l'Anderlecht nel 1964/65 (1 vittoria, 1 pari, una sconfitta). Lo Shakhtar Donetsk non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro squadre italiane in competizioni europee (3N, 5P), disputate tutte da dicembre 2019 e non è riuscito a segnare in sette di queste otto sfide (un gol in totale). Lo Shakhtar, dopo aver perso le prime quattro trasferte contro squadre italiane in Champions League (tra il 2000 e il 2007), ha rimediato solo tre sconfitte nelle sette successive (2V, 2N), battendo la Roma nel 2011 (3-2) e l’Atalanta nel 2019 (2-1). Il Bologna giocherà la Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta in poco meno di 60 anni; la precedente partita risale al 14 ottobre 1964. Considerando le squadre che partecipano a questa edizione del torneo, si tratta del lasso temporale più lungo tra due partecipazioni. Questa sarà la 19^ partecipazione dello Shakhtar Donetsk ad un’edizione di Champions League; dall’edizione 2000/01, solo sei squadre hanno giocato più volte nella competizione (incluso il torneo 2024/25). L'ultima partita del Bologna in una competizione europea risale alla finale Intertoto del 2002, quando fu battuto dal Fulham con un punteggio aggregato di 3-5 (2-2 in casa, 1-3 fuori). Nelle 18 edizioni di Champions a cui ha partecipato finora, lo Shakhtar Donetsk ha collezionato otto vittorie otto sconfitte all’esordio stagionale (2 pareggi). La formazione ucraina ha però vinto due delle ultime tre sfide al debutto in trasferta (1P): 3-2 contro il Real Madrid nel 2020/21 e 4-1 contro il Lipsia nel 2022/23.