Prima il rigore parato a Retegui (il quarto degli ultimi otto fronteggiati), poi il secondo miracolo anche sulla ribattuta. Un intervento da copertina in Atalanta-Arsenal. Non una casualità per il portiere dei Gunners: in questa stagione Raya aveva già fatto una super parata contro l'Aston Villa, anche in quel caso rialzandosi da terra (dopo una traversa) e dimostrando riflessi eccezionali

GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-ARSENAL