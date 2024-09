Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan

Sarà il Bayer Leverkusen il prossimo avversario del Milan in Champions League. Fonseca dovrebbe far giocare Loftus-Cheek dal 1' al posto di Morata; Emerson Royal è in vantaggio nel ballottaggio con Calabria. Nella squadra di Xabi Alonso invece Wirtz e Terrier agiranno alle spalle di Boniface. La partita sarà visibile martedì 1° ottobre alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT