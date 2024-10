Trasferta ad Anfield per il Bologna di Vincenzo Italiano, che mercoledì sera farà visite al Liverpool per la seconda giornata di Champions League. Un solo ballottaggio in avanti per l'allenatore rossoblù: Orsolini favorito al momento su Odgaard. Al centro dell'attacco ancora Castro dal 1'. Nel Liverpool tre ballottaggi: Diaz/Gakpo, Robertson/Tsimikas, Jones/Szoboszlai. Match da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

