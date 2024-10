Cambio di programma logistico per la trasferta di Gelsenkirchen della squadra di Gasperini: lo scoppio d'un pneumatico durante l’atterraggio di un volo in arrivo da Barcellona stamattina non ha avuto conseguenze per i passeggeri ma ha provocato danni alla pista d’atterraggio, che riaprirà alle 17. L'Atalanta partirà così alle 16.30 da Verona e non più da Bergamo verso la Germania, dove domani sera affronta lo Shakhtar

ATALANTA, INFORTUNIO PER RUGGERI: LE NEWS