Non può che elogiare la sua squadra Thiago Motta dopo la vittoria a Lipsia in rimonta e in inferiorità numerica: "La vittoria del collettivo e del coraggio. Dalla panchina avevo la sensazione che la squadra volesse continuare ad attaccare, anche in dieci. Non c'era motivo di andare dietro e difendersi". Sugli infortuni: "Spero di perdere Bremer e Nico Gonzalez per poco tempo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

"Penso che nel primo tempo ci è mancata un pizzico di convinzione nel sapere che eravamo essere superiori all'avversario. Nel secondo tempo invece ce l'abbiamo messa e continuando a giocare bene abbiamo trovato il gol. Non era facile, ma siamo una squadra piena di qualità". Thiago Motta non si scompone troppo nel post-partita, ma la sua esultanza dopo il gol di Conceicao la dice lunga su quanto conti questa vittoria per la sua squadra.

"Dalla panchina ho visto il coraggio della mia squadra" "Senza dubbio è stata la vittoria del collettivo, abbiamo fatto una buona partita. Peccato per qualche sbaglio tecnico nella metà-campo avversaria, con i passaggi dobbiamo mettere nelle condizioni il compagno di stoppare in avanti. Nella ripresa in dieci abbiamo fatto meglio". La reazione della Juve alle difficoltà è stata encomiabile: "I giocatori hanno avuto più coraggio di me. Dal primo minuto la squadra mi dava la sensazione che voleva andare avanti e attaccare, non c'era motivo così di andare indietro. Sia dal punto di vista della qualità che della fisicità potevamo contrastare il Lipsia". leggi anche Le pagelle di Lipsia-Juventus 2-3

"Dove possiamo arrivare? Pensiamo al Cagliari" Due vittorie in due partite rilanciano le ambizioni europee della Juve: "Però è troppo presto per capire quale sarà il nostro percorso. Abbiamo ottenuto due vittorie contro due squadre che giocano bene, ma ora ci prepariamo per il Cagliari. Bremer e Nico? Aspettiamo gli esami, spero di perderli per poco tempo perchè sono due giocatori importanti". Anche lui però ha ricevuto un colpo nell'esultanza di gruppo finale: "Un bernoccolo, passa tutto con un po' di ghiaccio. Per la prossima ci sarò". Dopo serate così c'è tanta voglia di scherzare.