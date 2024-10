Cresce l’atmosfera per la sfida tra Liverpool-Bologna. E in Inghilterra c’è un ospite speciale, ovvero Gianni Morandi: "E’ una bellissima occasione per il Bologna giocare in un campo storico come Anfield", ha detto a Sky, prima del saluto sulle note di 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Guarda il VIDEO

LE PROBABILI FORMAZIONI