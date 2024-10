Dove vedere Liverpool-Bologna

Seconda giornata di Champions League, oggi alle 21.00 il Bologna di Italiano è impegnato in Inghilterra per affrontare il Liverpool di Slot. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle 21.00 il Bologna affronta in trasferta il Liverpool , partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Maurizio Compagnoni. Alle ore 21.00 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Inoltre, dalle 20.00 e dalle 23.00 appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Liverpool e Bologna

Prima sfida tra Liverpool e Bologna, i felsinei saranno la decima formazione italiana incontrata dal Liverpool nelle competizioni europee dopo Inter, Juventus, Roma, Genoa, Milan, Fiorentina, Napoli, Udinese, e Atalanta. Il Bologna ha affrontato tre squadre inglesi in tutte le competizioni europee, la più recente contro il Fulham nella Coppa Intertoto 2002; mentre nelle principali competizioni europee l’ultima sfida risale al 1966/67, quando i rossoblù vennero eliminati dal Leeds in Coppa delle Fiere dopo il lancio della monetina (1-1 tra andata e ritorno). Nelle competizioni europee, nessun’altra nazione ha battuto più volte il Liverpool ad Anfield rispetto alle squadre italiane (sette al pari delle spagnole); nello specifico i Reds hanno perso tre delle ultime cinque gare in casa contro le formazioni italiane (2V). Il Liverpool ha vinto le ultime 10 partite giocate in casa in una fase a gironi nelle maggiori competizioni europee, segnando almeno due gol nelle ultime nove; allo stesso tempo l’ultima sconfitta dei Reds ad Anfield in questa fase è arrivata contro una formazione italiana: 0-2 contro l’Atalanta nel novembre 2020. Nonostante le 17 conclusioni, il Bologna ha registrato uno 0-0 nella sua prima gara in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Solo due squadre hanno pareggiato a reti bianche le prime due gare nella competizione: il Galatasaray nel 1993 e il Villarreal nel 2005. Il Liverpool ha effettuato 11 tiri nello specchio nel 3-1 contro il Milan, nella prima partita in Champions League con Arne Slot. Si tratta del maggior numero di conclusioni in porta di una squadra di Premier League alla prima gara con un nuovo allenatore nella competizione dal Manchester City di Pep Guardiola nel settembre 2016 (11 anche in quel caso).