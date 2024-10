Dove vedere Aston Villa-Bologna

Oggi alle 21 il Milan affronta in traferts l'Aston Villa, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi, Diretta Gol con Dario Massara. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle ore 20.45 e dalle 23 - appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Aston Villa e Bologna

Aston Villa e Bologna non si sono mai affrontate prima in alcuna competizione. I Villans hanno perso quattro delle sei sfide (2V) disputate contro squadre italiane nei grandi tornei europei: le due vittorie sono arrivate entrambe in casa e in Coppa UEFA contro l'Inter nell'ottobre 1990 e nel settembre 1994. Dopo avere vinto le prime tre partite contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee, il Bologna ha perso le ultime due contro queste avversarie, entrambe in trasferta: contro il Leeds United nella Coppa delle Fiere nell'aprile 1967 e contro il Liverpool in Champions League in questa stagione. L'Aston Villa ha vinto entrambe le sfide di questa Champions League: 3-0 contro lo Young Boys e 1-0 contro il Bayern Monaco. In caso di successo contro il Bologna, i Villans eguaglieranno la loro serie più lunga di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League, ovvero i tre successi di fila tra settembre-ottobre 1981. Da quando la competizione è stata denominata Champions League nel 1992/93, l'Aston Villa potrebbe diventare soltanto la terza squadra a vincere le prime tre partite di un’edizione del torneo senza subire gol, dopo il Málaga nel 2012/13 e il Leicester City nel 2016/17. Il Bologna non vince da quattro match (2N, 2P) in una grande competizione europea e potrebbe diventare la prima squadra a non trovare il gol nelle prime tre partite in assoluto in Champions League dai tempi dell'FK Austria Vienna nel 2013/14 (quattro in quel caso). In caso di successo dell'Aston Villa, Unai Emery collezionerà la 25^ vittoria in Champions League, diventando il quinto allenatore spagnolo a tagliare questo traguarso nella competizione, dopo Pep Guardiola, Rafael Benítez, Vicente del Bosque e Luis Enrique.