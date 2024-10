Il racconto della magica serata di Francesco Camarda, che entra in Milan-Bruges e diventa il più giovane italiano a esordire in una partita di Champions League. Poi segna e per qualche secondo (prima dell'annullamente per fuorigioco) è anche il più giovane marcatore in assoluto nella massima competizione europea. "Che emozioni, è il giorno più bello della mia vita sportiva. Peccato per il gol annullato, il Var mi ha fatto uno scherzo..." HIGHLIGHTS MILAN-BRUGES - PAGELLE

Martedì 22 ottobre, Milan-Bruges. Una giornata e una partita che Francesco Camarda non scorderà mai. Al 75' il baby attaccante rossonero prende il posto di Alvaro Morata diventando il più giovane italiano a esordire in Champions a 16 anni e 226 giorni (battuto il record di Moise Kean che resisteva da un Siviglia-Juventus del novembre 2016). Un momento carico di emozioni, immortalate nei volti dei genitori e della fidanzata in tribuna ed esacerbate anche da quel cognome scandito a gran voce da tutto San Siro come accade ai predestinati. approfondimento Camarda, il 7° più giovane di sempre in Champions

Il gol annullato dal Var Un debutto all'insegna del 7. Dello storico minuto 75 in cui ha fatto il suo debutto in Champions abbiamo già detto, poi c'è il numero 73 sulla maglietta e anche l'87°, quando Francesco da Milano colpisce di testa in anticipo sul portiere belga, spedendo in rete un cross perfetto di Reijnders dalla sinistra. Lo stadio impazzisce, Camarda scivola sull'erba di San Siro, si toglie la maglia, riceve l'abbraccio di tutti i compagni. Per pochi secondi quello è il gol più giovane di sempre in Champions League. Poi arriva la doccia gelata: è fuorigioco, il check del Var è impietoso. Resta un'ammonizione nel tabellino per eccessiva esultanza e una delusione che passerà nel giro di qualche giorno. Camarda il predestinato si rifarà, il gol con la prima squadra del Milan è solo questione di tempo.