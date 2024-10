L'olandese, autore di una doppietta contro il Bruges, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stavo sognando questo momento - ha detto -. Nel primo tempo non siamo stati all’altezza, poi dopo il gol subito ci siamo svegliati. Oggi ho giocato un po’ più in avanti, ma mi piace giocare più basso per essere più coinvolto. Leao? Ci sono tanti leader in questo gruppo e tutti devono essere leader a proprio modo, allineati con il gruppo"

MILAN-BRUGES 3-1: GOL E HIGHLIGHTS