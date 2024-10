Dove vedere Milan-Brugge

Oggi alle 18.45 il Milan affronta in casa il Brugge, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini, Diretta Gol con Davide Polizzi. Alle ore 18.45 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre, dalle 18, appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Milan e Brugge

Il Milan e il Club Brugge si sono affrontati nella fase a gironi della Champions League 2003-04: due successi per 1-0, entrambi della formazione in trasferta. Il Brugge ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due trasferte europee a Milano: pareggio 0-0 nella Coppa dei Campioni dell'ottobre 1990 e vittoria 1-0 nella Champions League dell'ottobre 2003. Dopo aver perso le ultime due partite casalinghe nella competizione, il Milan potrebbe registrare tre sconfitte interne di fila per la prima volta nella sua storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

Il Club Brugge non ha perso alcuna delle ultime quattro trasferte nella fase a gironi + fase campionato della Champions League (2V, 2N), mantenendo la porta inviolata in tutte e quattro le partite; la loro ultima sconfitta considerando questi match è arrivata contro il PSG fuori casa nel dicembre 2021 (1-4). Il Milan ha perso entrambe le partite di Champions League in questa stagione: in casa contro il Liverpool (1-3) e in trasferta contro il Bayer Leverkusen (0-1). Solo una volta i rossoneri hanno perso tutte le prime tre gare in una singola edizione della Champions League, nel 2021-22 con Stefano Pioli allenatore. Il Club Brugge ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite di Champions League, inclusa quella nella vittoria per 1-0 contro lo Sturm Graz nel match più recente. Paulo Fonseca ha vinto solo una delle sue ultime nove partite di Champions League da allenatore (3N, 5P), incluse le sconfitte nelle sue prime due gare alla guida dei rossoneri. Il portoghese non ha mai perso tre match di fila nella competizione da allenatore.