Per il match di domani sera alle 21 a Berna, Inzaghi deve fare i conti con le assenze degli ultimi due infortunati a Roma, Calhanoglu e Acerbi. In difesa ci saranno Pavard, De Vrij e Bisseck. A centrocampo rientra in Champions Barella, che ha saltato per infortunio la Stella Rossa: al suo fianco Frattesi. Davanti riecco la coppia d’attacco Taremi-Arnautovic, già in gol nell'ultimo turno di Champions. Ecco le probabili formazioni di Young Boys-Inter

