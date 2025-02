Spavento per Kean che è stato costretto a uscire dal campo dopo un'oretta di Verona-Fiorentina in barella. L'attaccante è stato prima medicato per un taglio sopra l'occhio, poi è rientrato in campo e si è accasciato, richiedendo un nuovo soccorso. Per precauzione è stato portato via con l'ambulanza. Poi la Fiorentina ha comunicato che ha riportato un trauma cranico e che è in ospedale per accertamenti

VERONA-FIORENTINA