Dove vedere Atalanta-Celtic

Oggi alle 18.45 l'Atalanta affronta a Bergamo il Celtic, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Giuseppe Bergomi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Daniele Barone. Alle ore 18.45 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre, dalle 18 , appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri di Atalanta e Celtic

Questo sarà il primo match dell'Atalanta sia contro il Celtic che contro una squadra scozzese in competizioni europee. Il Celtic ha perso le ultime sette partite di Champions League contro squadre italiane, con un punteggio complessivo di 15-1, dopo aver vinto 2-1 contro il Milan nell'ottobre 2007. In più, il Celtic ha perso tutte le sue sette trasferte di Champions League disputate in Italia. L'Atalanta potrebbe vincere due partite consecutive in Champions League per la prima volta da marzo 2020, quando raggiunse i quarti di finale in quella stagione. Dopo aver sconfitto l'Anderlecht per 3-0 nel settembre 2017, il Celtic ha perso otto delle successive nove trasferte in Champions League, subendo 36 gol nel periodo (4 di media a partita). L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite nelle grandi competizioni europee, l'ultima squadra italiana a riuscirci in cinque gare consecutive è stata il Milan nell'aprile 2023. Dall'inizio del 2022-23, il Celtic è la formazione che ha subito più gol in Champions League. Il Celtic ha vinto due delle ultime tre gare in Champions League (1P), l’ultima volta che ha ottenuto tre successi in un periodo di al massimo quattro partite nel torneo risale al novembre 2007 con Gordon Strachan allenatore.